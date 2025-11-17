Две семьи из КЧР претендуют на главный приз конкурса "Это у нас семейное"

ЧЕРКЕССК, 17 ноября. /ТАСС/. Две семьи из Карачаево-Черкесии (КЧР) вышли в финал всероссийского конкурса "Это у нас семейное", сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"От всей души поздравляю Борлаковых - Бекболатовых и Василенко - Гудовцовых с заслуженной победой в полуфинале! Желаю землякам удачи в финале конкурса, который состоится летом в Москве. Уверен, что сплоченность, любовь и вера друг в друга принесут нашим семьям новые победы и достижения", - говорится в сообщении.

Карачаево-Черкесию в финале конкурса "Это у нас семейное" представят семьи из города Усть-Джегуты и поселка Кавказского. "У каждой из этих семей - своя уникальная история, свой путь, традиции, уклад, увлечения и достижения. Но объединяет их главное - верность семейным ценностям, уважение к традициям и любовь к Родине. Своей победой [в полуфинале] наши земляки еще раз доказали, что главная сила и опора КЧР и всей великой России - в крепких, дружных и талантливых семьях, а семейные традиции, уважение к старшим и преемственность поколений - отражение наших общих ценностей, которыми мы по праву гордимся", - написал Темрезов.

Конкурс в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.