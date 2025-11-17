В Ханты-Мансийске побит температурный рекорд 85-летней давности

Температура воздуха составила плюс 4,1 градуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Температурный рекорд 85-летней давности побит в Ханты-Мансийске. Зафиксированная температура воздуха плюс 4,1 градуса оказалась выше предыдущего суточного рекорда 1940 года, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

"В Ханты-Мансийске зарегистрирован температурный рекорд в плюс 4,1 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1940 году и составлял плюс 3,1 градуса", - сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Зафиксированная 16 ноября температура стала абсолютным рекордом для этой даты за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске - более 100 лет.