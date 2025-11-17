В Новосибирске после нападения лисы на девушку ввели карантин по бешенству

Животное набросилось на прохожую, вцепившись ей в ноги

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Карантин по бешенству установили на одной из улиц Новосибирска до 15 января после нападения лисы на местную жительницу. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

В начале ноября на камеры попал момент нападения дикой лисы на девушку, которая гуляла со своей собакой в Новосибирске. Лиса набросилась на прохожую, вцепившись ей в ноги. На защиту девушки встал ее той-терьер, который сумел отвлечь внимание хищницы и дал девушке время укрыться в подъезде. В региональном Министерстве природных ресурсов сообщили, что у лисы были признаки бешенства, животное погибло. Той-терьер находился на десятидневном карантине.

"Установить с 17 ноября по 15 января 2026 ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага (придомовая территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 58/1)", - говорится в распоряжении губернатора области Андрея Травникова.

На территории, где установлен карантин, запрещено "лечение больных восприимчивых животных", а также посещение территории посторонними. Допускаются только жильцы дома, персонал, сотрудники государственной ветеринарной службы и лица, выполняющие производственные операции. Кроме этого, запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, где собираются животные.