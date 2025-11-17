РАХ и академии КНР запустят программы по искусству, народным традициям и ИИ

Президент Российской академии художеств Василий Церетели назвал эти совместные проекты стратегическим сотрудничеством

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская академия художеств (РАХ) и ведущие художественные академии Китая реализуют комплекс новых совместных проектов, включающий запуск образовательных программ в сфере народного искусства, проведение перекрестного Года образования и создание международного форума по искусственному интеллекту (ИИ) в искусстве. Об этом сообщил президент Академии Василий Церетели на пресс-конференции в ТАСС, посвященной планам РАХ на 2026 год.

"Мы вместе с китайскими академиями начинаем целый цикл программ, от народного искусства и художественного образования до проектов в сфере искусственного интеллекта. Это стратегическое сотрудничество, которое объединит наши творческие школы и создаст новые возможности для студентов и художников обеих стран. Уже мы открыли два российско-китайских центра при Сычуаньской академии художеств и Национальной академии Пекина", - сказал он.

Церетели отметил, что одним из приоритетов стороны видят развитие народного искусства в международном контексте. "Мы будем разрабатывать новые образовательные программы с китайскими коллегами, чтобы сохранить традиции и представить их современному поколению художников", - подчеркнул он.

Отдельным направлением станет работа с технологиями искусственного интеллекта. "Академия активно занимается темой ИИ: мы обсуждаем, как обучать современные модели на примерах русского и мирового искусства. Это важно и для развития искусства, и для культурной безопасности", - сказал Церетели.

По его словам, РАХ и РАН выступят соучредителями нового международного форума по искусству и искусственному интеллекту, который планируется провести совместно с китайскими партнерами.

Ранее стороны договорились о проведении перекрестного Года образования, который позволит расширить обмен студентами, педагогами и исследователями.