В Карачаево-Черкесии высадили аллею в честь 80-летия Победы

Молодые деревья появились на территории республиканского онкологического диспансера

ЧЕРКЕССК, 17 ноября. /ТАСС/. Аллею в честь 80-летия Великой Победы заложили в Черкесске. Молодые деревья высадили в северной части города, сообщил глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"80 новых деревьев в честь 80-летия Победы. Эта инициатива стала символом памяти и уважения к подвигу наших предков, проявивших героизм и самоотверженность в борьбе за свободу и независимость нашей Родины", - говорится в сообщении.

Новая аллея высажена на территории республиканского онкологического диспансера. "Участниками акции стали члены правительства КЧР, сотрудники диспансера, пациенты и волонтеры, объединившиеся для создания уютной зеленой зоны. Поддерживая инициативу высадки деревьев на территории диспансера, мы отдаем дань уважения мужественным воинам-освободителям и подчеркиваем важность заботы о здоровье населения и стремление сохранить экологическое благополучие региона", - написал Темрезов.