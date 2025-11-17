Проект "Мои наставники" планируется масштабировать на всю Россию

За два года к проекту подключились 65 регионов и 10 тыс. участников

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ежегодный проект "Мои наставники", который помогает молодым людям из регионов находить опытных наставников для реализации социальных проектов, стартовал в понедельник, в этом году планируется масштабировать его на всю Россию. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко ("Единая Россия").

"И в планах, в планах масштабных, в планах гигантских, я приглашаю к участию в проекте всех жителей 89 субъектов Российской Федерации. Мы масштабируемся благодаря дружбе, благодаря сотрудничеству с нашими партнерами", - сказала она на пресс-конференции ТАСС.

Проект "Мои наставники" был создан Женским движением "Единой России" совместно с Минобрнауки РФ, он стартовал в пилотном режиме для 19 регионов страны в 2023 году, в нем приняли участие 140 пар - команды наставников и подопечных. За два года к проекту подключились 65 регионов и 10 тыс. участников.

Наставники проекта - политики, госслужащие, бизнесмены, общественные деятели и ученые. Задача проекта - формирование у студентов навыков социального проектирования, создание системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытия ее потенциала в интересах развития регионов.