Дирекция Лувра закрыла доступ в часть помещений музея из-за аварийных перекрытий

Речь идет об административных помещениях на втором этаже южного крыла сектора "Сюлли", где находятся офисы сотрудников

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Администрация Лувра приняла решение закрыть доступ в часть помещений музея из-за неудовлетворительного состояния перекрытий и риска обрушения. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте главного парижского музея.

Речь идет об административных помещениях на втором этаже южного крыла сектора "Сюлли", где находятся офисы сотрудников. "Из-за сложной архитектурной конструкции и проведенных здесь в 1930-е годы структурных и интерьерных работ перекрытия второго этажа этого крыла имеют слабые места", - отмечается в тексте.

В нем также говорится, что по итогам проверки была выявлена "особая хрупкость некоторых несущих балок второго этажа южного крыла". В настоящее время этот этаж занимают офисы сотрудников Лувра. "Руководство музея приняло решение закрыть доступ к офисам на втором этаже. Таким образом, 65 сотрудников музея должны будут покинуть свои кабинеты в течение ближайших трех дней", - отметили в Лувре.

Кроме того, в качестве меры предосторожности будет закрыта для посещения находящаяся под офисами на первом этаже Галерея Кампана, которая посвящена вазописи Древней Греции.