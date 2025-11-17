В Воронеже открыли движение по второму путепроводу на строящейся развязке

Параллельно продолжается работа по переустройству коммуникаций и строительству подземного пешеходного перехода

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Движение по второму путепроводу строящейся крупной развязки запустили в Воронеже на улице Остужева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Петрин.

"Сегодня открыли движение по второй части эстакады на улице Остужева. Как говорили в ходе выезда в конце лета на объект с губернатором Александром Гусевым, работы подрядчик ведет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с опережением сроков", - написал Петрин.

Отмечается, что теперь при следовании со стороны Тамбова две правые полосы будут вести на магистральную улицу левобережной части города - Ленинский проспект, две левые - на путепровод, по которому можно будет попасть на правый берег в центр города. При следовании из центра две полосы аналогично обеспечивают проезд внутри Железнодорожного района города, две левые ведут на выезд из Воронежа.

Глава города добавил, что такой вариант схемы движения не является конечным. В дальнейшем она будет становиться удобнее для водителей: подрядчик благоустроит прилегающую территорию и съезды с Остужевского кольца. Параллельно продолжается работа по переустройству коммуникаций и строительству подземного пешеходного перехода. Общая готовность объекта на текущий момент составляет около 55%.

Реконструкция Остужевской развязки началась в 2021 году. За это время возвели шесть путепроводов, что позволило увеличить пропускную способность оживленного перекрестка улиц Минской и Остужева, расширить проезд через железнодорожную ветку, разделить потоки на въезд и выезд из города и на Ленинский проспект. Общая протяженность реконструированной развязки в прямом направлении составит около 3,5 км. Вместе со строительством развязки ведется уширение проезда от пересечения улиц Минской и Остужева в направлении кольцевого пересечения улиц Димитрова и Брусилова.