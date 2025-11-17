Эксперт Сиренов: реформа территориального деления РФ требует исторического подхода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Функционирование современной России и ее стратегическое развитие невозможно без административно-территориальных реформ. Как подчеркнул на пресс-конференции в ТАСС директор Санкт-Петербургского института истории РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Алексей Сиренов, при подготовке территориальных преобразований необходимо опираться на исторический опыт.

"Без реформ административно-территориального деления России невозможно функционирование такого большого государства. Эти реформы нужно проводить с учетом опыта прошлого, прежде всего губернской реформы Екатерины II", - сказал Сиренов.

Он добавил, что процесс уточнения границ идет до настоящего времени, и это естественный процесс для живого организма государства.

"Для того, чтобы принимать решения в современности на законодательном уровне, как передвинуть ту или иную границу, как изменить конфигурацию того или иного региона, а это совершенно нормальное явление жизни страны, нужно изучить многовековую историю процесса", - отметил Сиренов.