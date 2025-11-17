В Ханое открылась Международная неделя русского языка в Азии

Форум включает программу повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного из образовательных учреждений Азии

ХАНОЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Международная неделя русского языка в Азии, организованная Россотрудничеством и Московским государственным лингвистическим университетом при поддержке посольства России во Вьетнаме, торжественно открылась в столице Вьетнама, передает корреспондент ТАСС.

Форум, очная часть которого проходит с 17 по 19 ноября, включает программу повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного из образовательных учреждений Азии. В программе принимают участие 80 русистов из 13 азиатских стран, которые обсудят актуальные вопросы преподавания русского языка, национальные особенности и перспективы межвузовского сотрудничества.

"Для нас большая честь впервые в нашей практике проводить такое мероприятие на Азиатском континенте", - сказал, открывая встречу, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. В меняющемся мире, по его словам, центр экономического и политического развития с Западного полушария смещается в Азию. "За Азиатским континентом будущее нашей планеты, а благодаря вам - преподавателям русского как иностранного - все больше и больше людей в Азии говорят на русском, что помогает нам успешно строить коммуникацию между нашими странами и континентами", - подчеркнул замглавы федерального агентства.

"Вы первые встречаетесь с теми людьми, которые приступают к изучению русского языка или только думают о том, чтобы начать это делать. И именно от вас зависит, влюбится ли человек в русский язык и в русскую культуру", - сказал Шевцов.

Как отметил руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме, директор Российского центра науки и культуры в Ханое Владимир Мурашкин, Международная неделя русского языка в Азии стала важным событием для развития гуманитарных связей России со странами АТР и площадкой для обмена опытом русистов. "На этой неделе в столице Вьетнама русский язык выступает не только проводником культуры, образования и науки России, связующим звеном между отдельными азиатскими странами и Россией, но общим языком русистов разных стран, а Ханой на несколько дней, образно говоря, превращается в столицу русского языка на Азиатском континенте", - сказал директор Русского дома.

Руководитель проекта Международная неделя русского языка в Азии проректор МГЛУ, доктор филологических наук Иннара Гусейнова отметила, что русский язык остается ключом к научному сотрудничеству, культурному диалогу и многовековому образовательному обмену в регионе.

Безграничный потенциал углубления связей России и Вьетнама

Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко в своем выступлении обратил внимание, что российская сторона с удовлетворением отмечает сохранение интереса молодого поколения вьетнамцев к изучению русского языка. "Ежегодно на учебу в ведущие российские вузы по государственной квоте набираются до 1 тыс. вьетнамских студентов. Они овладевают новыми современными специальностями в области естественных и гуманитарных наук, поддерживают давние и добрые традиции владения русской словесностью", - подчеркнул дипломат, добавив, что потенциал дальнейшего углубления связей России и Вьетнама в области образования, науки и культуры "поистине безграничен".