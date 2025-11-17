В Афинах тысячи греков приняли участие в марше протеста

Демонстранты ежегодно проводят марш к американскому посольству в Афинах в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-1974 годах

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Тысячи греков провели митинги протеста и прошли маршем к посольству США в связи с 52-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Большая колонна представителей левых партий и движений, профсоюзов и студенческих союзов растянулась по центральным улицам столицы от Политехнического института, сделала остановку у памятника Неизвестному солдату у стен парламента на площади Синтагма ("Конституции") и прошла до посольства США, которое по периметру было плотно окружено полицейскими автобусами и кордонами отрядов спецназа. Демонстранты ежегодно проводят марш к американскому посольству в Афинах в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-1974 годах.

В ходе марша, посвященного 52-й годовщине студенческого восстания, генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас заявил, что, "как учит исторический опыт, колесо истории движется вперед только тогда, когда на первый план выходит организованный и решительный народ". "Лозунги восстания в Политехническом институте "Хлеба, образования и свободы!", "Долой США - Долой НАТО!" о выходе из империалистических союзов, отказе от войн и агрессивных действий актуальны до тех пор, пока действительно не наступят "светлые дни", - сказал генсек.

Участники марша несли транспаранты, красные флаги и громко скандировали: "52 лет спустя пламя восстания еще горит!", "Нашу борьбу не сломить!", "Только народ пишет историю!", "Базы НАТО вон из Греции!".

Марш проходил в основном мирно, никаких инцидентов у посольства не произошло. К зданию сначала подошла головная часть колонны, впереди которой несли греческий флаг восстания со следами крови погибших студентов и лежащими на нем красными гвоздиками. У посольства собравшиеся скандировали лозунги, провели минуту молчания и исполнили гимн. Затем разными группами подходили другие участники марша, их охраняли от провокаций сами члены колонны, взявшись за руки и создав кордон перед полицейским спецназом.

Повышенные меры безопасности

Более 5 тыс. сотрудников полицейского спецназа, службы безопасности и дорожной полиции в связи с маршем с утра дежурят в районе Политехнического института, других учебных заведений столицы, посольств США и Израиля, а также государственных учреждений в центре Афин. Беспилотники и вертолеты отслеживают передвижение демонстрантов, передавая кадры в оперативный центр греческой полиции. Согласно сообщению правоохранительных органов, на данный момент из-за подозрений в попытках совершения противозаконных действий были задержаны 47 человек, 11 из которых впоследствии арестованы.

Ежегодно 17 ноября в стране вспоминают о героизме студенческой молодежи, которая первой начала оказывать организованное сопротивление режиму диктатора Георгиоса Пападопулоса спустя шесть лет после захвата им власти в 1967 году. Не доверяя обещаниям фашистской хунты начать демократический процесс, учащиеся потребовали проведения свободных выборов в вузах и упразднения военных контролеров в университетах. Первые мирные выступления молодежи были подавлены полицией. Тогда студенты, забаррикадировавшись в Политехническом институте, отказались покинуть здание.

По приказу диктатора 17 ноября танки смяли ворота института, и туда ворвались солдаты и жандармы. Итог расправы с восставшими студентами был трагичным: 24 погибших, 128 тяжело раненых, более тысячи других пострадавших. Точные официальные данные до сих пор не обнародованы.