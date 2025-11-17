В Николо-Сольбинской обители под Переславлем побывали более 1 100 студентов

Они приезжают группами на выходные и помогают монастырю

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Поездки молодежи в Николо-Сольбинский женский монастырь в Ярославской области на выходные набирают популярность, за год обитель посетили более 1 100 студентов из семи вузов. Об этом ТАСС сообщила настоятельница монастыря игумения Еротиида.

"Благодарим руководство университета МИРЭА (Российский технологический университет МИРЭА - прим. ТАСС), это люди, которые активно продвигают работу среди молодежи и прививают традиционные ценности, без которых Россия не может быть Россией. Мы понимаем, что это дается очень нелегко, так как сами занимаемся детьми и молодежью, их воспитанием, образованием. Это очень непросто - как-то суметь подойти к душе каждого, быть для каждого всем, чтобы обрести некоторых, как говорил апостол Павел. За год Николо-Сольбинскую обитель посетили более 1 100 студентов", - сказала игумения Еротиида.

В монастырь приезжали студенты РТУ МИРЭА, ГУУ, Финансового университета при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ им. Ломоносова, университета "Сириус". Чаще всего студенты приезжают группами на выходные, они включаются в работу на благо монастыря - помогают на кухне и в монастырской лавке, занимаются заготовкой свеклы для кормления животных. Парни загружают и разгружают грузовики, собирают детские кровати. После помощи сестрам студенты участвуют в воскресной службе, крестном ходе, знакомятся с историей монастыря, посещают экскурсию по территории обители, делятся впечатлениями на круглом столе.

Такой вид досуга называют монастыринг - это формат путешествий, где паломничество сочетается с туризмом. По данным сервиса путешествий "Туту", молодежь все чаще выбирает этот формат, чтобы отдохнуть от соцсетей и городского шума. Как следует из анализа сервиса, в первом полугодии 2025 года интерес к монастырингу увеличился на 10% по сравнению с 2024 годом, более половины путешествий совершила молодежь.

В Николо-Сольбинском монастыре рады визитам студентов. "Если мы не займемся нашей молодежью, если мы не включимся по-настоящему, неподдельно, искренне в это дело, мы потеряем свою страну, потеряем веру, потеряем семьи, потеряем своих детей. Надо укреплять корни, возвращаться к святости", - отметила игумения Еротиида.

Николо-Сольбинский женский монастырь расположен в Переславском районе Ярославской области. Обитель известна своими художественными мастерскими, в 2023 году сольбинская керамика и вышивка получили статус народных художественных промыслов Ярославской области. В Первом православном колледже при монастыре студенты обучаются художественной керамике, художественной вышивке и иконописи.