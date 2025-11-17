Учреждение Дня взятия Кенигсберга назвали символичным в год 80-летия Победы

Член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков отметил, что инициатива об установлении памятной даты вызвала широкую поддержку всего региона

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Увековечение памятной даты 9 апреля - Дня героического штурма и взятия Кенигсберга (1945 год) - в год празднования 80-летия Великой Победы является важным событием нынешнего юбилейного года. Об этом ТАСС заявил член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя подписание президентом РФ закона, устанавливающего эту новую памятную дату.

Город-крепость Кенигсберг (ныне Калининград) был взят советскими войсками в ходе Восточно-Прусской операции. Штурм начался 6 апреля 1945 года, а 9 апреля командование гарнизона города отдало приказ прекратить сопротивление. Штурм Кенигсберга стал одним из символов побед Красной армии заключительного периода войны.

"Штурм Кенигсберга стал кульминацией Восточно-Прусской операции и важным шагом к окончательному разгрому нацистской Германии. В ознаменование этого подвига была учреждена медаль "За взятие Кенигсберга", которой были награждены более семисот тысяч солдат и офицеров. Именно героический штурм Кенигсберга является днем рождения самого западного региона России", - сказал Шендерюк-Жидков.

Сенатор отметил, что инициатива об установлении этой памятной даты вызвала широкую поддержку всей Калининградской области. "Ведь для каждого жителя региона 9 апреля является поистине святой датой", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в России новой памятной даты 9 апреля - Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Изменения внесены в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Документ вступает в силу с 17 ноября.