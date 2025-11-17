В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливня

В Гидрометцентре РФ напомнили, что в столичном регионе началось резкое потепление

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московской области из-за сильного дождя, который ожидается предстоящей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск понедельника до 09:00 мск вторника ожидается дождь, причем в отдельных районах он будет сильным", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что желтый уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные погодные условия.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что в столичном регионе началось резкое потепление, которое продлится до вечера вторника. Так, предстоящей ночью столбики термометров покажут в Москве до плюс 3-5 градусов, по области - от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 6-11 м/с и отдельными порывами в Подмосковье до 15 м/с.

Как ожидается, осадки продлятся в столичном регионе и в течение вторника, причем в дневные часы это будет дождь при температуре воздуха до плюс 10 градусов в мегаполисе и до плюс 12 градусов - в Подмосковье. К вечеру температура воздуха понизится до плюс 2 градусов в Москве и нуля градусов - по области. При этом усилится ветер. Его порывы, согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, могут достигать местами 17 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ пояснили, что причиной быстрых и резких перемен погоды в первой половине недели станет активная циклоническая деятельность. "Всплеск тепла будет лишь кратковременным эпизодом днем во вторник. Кроме того, этот день будет дождливым и ветреным. Затем вновь придет похолодание, хотя температура будет немного превышать климатическую норму", - заключили синоптики.