Жители НАО смогут улететь из Нарьян-Мара по льготным тарифам в 2026 году

Будет предоставлено девять направлений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Перечень субсидируемых региональных авиамаршрутов на 2026 год определили в Ненецком автономном округе. Из Нарьян-Мара по льготным тарифам можно будет улететь в девяти направлениях, сообщила в своем Telegram-канале губернатор НАО Ирина Гехт.

"В следующем году жители НАО смогут улететь из Нарьян-Мара по льготным тарифам в девяти направлениях. Основную часть субсидируемых перевозок берет на себя авиакомпания "Руслайн". Продажу билетов планируют открыть 18 ноября", - сказано в сообщении.

В частности, "Руслайн" будет летать из НАО в Екатеринбург, Казань, Киров, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Уфу и Пермь. Рейсы в Архангельск будет осуществлять авиакомпания "Смартавиа". Рейсы в Москву авиакомпании "Ютэйр" будут осуществляться по коммерческим тарифам, добавила Гехт.