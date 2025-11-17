Три семьи из Кабардино-Балкарии прошли в финал конкурса "Это у нас семейное"

Конкурс в 2025 году стал частью национального проекта "Семья"

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 17 ноября. /ТАСС/. Три семьи из Кабардино-Балкарии прошли в финал всероссийского конкурса "Это у нас семейное" - Кокутенко, Ибрагимовы и Гучаевы. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

"Ранее шесть семей от нашей республики ездили на окружной этап конкурса в Ростов-на-Дону. И вот отличные новости: трое из них успешно преодолели рубеж. Финалисты, которые будут представлять Кабардино-Балкарию на всероссийском этапе, - семьи Кокутенко, Ибрагимовы, Гучаевы", - рассказали в ведомстве.

Конкурс в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". Финал пройдет в День семьи, любви и верности - 8 июля 2026 года. Главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.