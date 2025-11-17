В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

Автомобилистов просят проявлять особую осторожность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололеда и мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности в связи с погодными условиями. Предупреждение будет действовать с 05 часов до 21 часа 18 ноября в связи с гололедно-изморозевыми отложениями. Местами ожидается налипание мокрого снега", - отметили в администрации.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство просит автомобилистов проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.