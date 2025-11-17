В Кировской области молодые специалисты в АПК будут получать 1 млн рублей

Таким образом в регионе планируют решать кадровую проблему в сфере сельского хозяйства

КИРОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Молодые специалисты агропромышленного комплекса Кировской области с 2026 года будут получать 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кировской области с 2026 года вступит в силу региональный закон, согласно которому молодые специалисты агропромышленного комплекса будут получать выплаты в размере 1 млн рублей (500 тысяч рублей из областного бюджета и еще 500 тысяч рублей - от сельскохозяйственного предприятия). Законопроект, разработанный депутатами Заксобрания совместно с областным правительством и поддержанный губернатором Александром Соколовым, станет еще одним механизмом для решения кадровой проблемы в сфере сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

"Сейчас сельское хозяйство стало более эффективным с точки зрения производительности труда, новых технологий. Вместе с тем агропромышленному комплексу по-прежнему требуются кадры. Необходимо создавать на селе комфортные условия, в том числе для молодых специалистов, чтобы молодые кадры оставались здесь", - приводит слова губернатора Александра Соколова пресс-служба.

В Кировской области утвержден региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе". В 2025 году из федерального бюджета региону выделено более 40 млн рублей, которые будут направлены на возмещение сельхозпредприятиям затрат по ученическим и целевым договорам со студентами, на оплату труда и проживание обучающихся, проходящих практику, на стимулирующие выплаты преподавателям вузов и учителям агротехнологических классов, а также на оснащение агроклассов.