Визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений на 2025 год

Причиной послужило отсутствие свободных мест до конца года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Визовый центр Португалии в России сообщил о прекращении приема заявлений на 2025 год в связи с отсутствием свободных мест до конца года. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

"Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений в 2026 году. Приносим извинения за причиненные неудобства", - указывается в сообщении.

Там также отметили, что новые даты записи будут доступны в 2026 году.

Ранее Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России.