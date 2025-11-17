Глава Минтранса рассказал о судьбе Lada Kalina, на которой ездил Путин

Андрей Никитин сообщил, что президент подарил машину одному из рабочих

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Владимир Путин подарил Lada Kalina, на которой ездил в 2010 году от Хабаровска до Читы, одному из рабочих, сообщил в интервью "Комсомольской правде" глава Минтранса Андрей Никитин.

"«Ладу Калину» президент подарил одному из рабочих. Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства", - сказал он.

По словам министра, дорога, по которой проехал президент в то время (от Хабаровска до Читы - прим. ТАСС), уже давно находится в хорошем качестве.

Никитин также подчеркнул, что 85% опорной сети дорог в РФ должно быть в надлежащем качестве. "Все это сегодня обеспечено финансированием", - подытожил он.