В Смоленской области Wildberries запустил "Платформу роста"

Целью проекта является развитие предпринимательства в регионах

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области совместно с компанией РВБ и маркетплейсом Wildberries запустил проект "Платформа роста". Об этом Василий Анохин сообщил в национальном мессенджере Max.

"Вместе с генеральным директором компании РВБ и российского маркетплейса Wildberries Татьяной Владимировной Ким официально запустили в регионе проект "Платформа роста", - рассказал губернатор.

Эта общероссийская программа поддержки предпринимателей, созданная совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), начала работу в КВЦ имени Тенишевых в Смоленске. Программа была представлена президенту РФ Владимиру Путину в начале года на заседании наблюдательного совета АСИ.

Отмечается, что "Платформа роста" помогает бизнесу выйти на Wildberries, обучает продвижению и использованию современных инструментов продаж. Цель проекта - развитие предпринимательства в регионах, увеличение производства российских товаров и продвижение отечественных брендов.

В проекте участвуют более 950 брендов. В Смоленской области на первом этапе 30 отобранных производителей представят одежду, игрушки, продукты питания и другие товары. Часть продукции уже доступна в разделе "Сделано в Смоленской области" на Wildberries.