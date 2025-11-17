В Бабаеве построили новый стадион с футбольным полем и беговыми дорожками

На его строительство направили 88,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл новый спортивный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками в Бабаеве. На его строительство направили 88,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Открыли новый стадион с современным футбольным полем и беговыми дорожками в Бабаеве. Спортобъект открытого типа построили на базе ФОКа "Спутник" по улице Северной, 63. Для Бабаева это долгожданный объект, он стал победителем голосования за проекты "Градсовета 2.0". На строительство направили 88,5 млн рублей", - сказал губернатор.

По словам Филимонова, у местных детей и подростков условия для занятий теперь не хуже, чем в областном центре. Специалисты подрядной организации обустроили на стадионе футбольное поле с искусственной травой и дренажной системой, установили трибуны с навесом, местами для судей и запасных, смонтировали круговую беговую дорожку, прямую дорожку и яму для прыжков в длину.

Кроме того, там построена универсальная площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола, установлено металлическое ограждение, смонтированы светильники, уличное освещение, табло, флагштоки и трибуна для награждения.

На стадионе смогут заниматься школьные команды, секции по футболу и легкой атлетике. Там можно будет проводить районные турниры, фестивали ГТО и массовые спортивные праздники.

В пресс-службе добавили, что развитию сферы физической культуры и спорта в Вологодской области уделяется особое внимание. В 2025 году предусмотрено рекордное финансирование отрасли - оно составляет 3,2 млрд рублей. Впервые в истории в регионе одновременно строят, реконструируют и ремонтируют 55 спортивных объектов, что соответствует госпрограмме "Спорт России". 50 из них сдадут уже в 2025 году, остальные пять перейдут на 2026 год.