В горах Чечни к пещере открыли лестницу протяженностью 306 м

Лестница оснащена солнечной подсветкой и смотровыми площадками

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Лестницу длиной 306 м открыли в древнейшем чеченском горном селе Харкарой. Она ведет к уникальной пещере с природным родником.

"Лестница длиной 306 метров и с общим количеством около 1 000 ступеней построена по поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и возведена на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Она стала важным шагом в деле сохранения культурного наследия Харкароя", - рассказал журналистам глава Веденского района Турпал-Али Абдулазизов.

По его словам, лестница оснащена солнечной подсветкой и смотровыми площадками. "Харкарой - одно из древнейших сел Чечни. Здесь расположен родник с целебной водой, старинная башня и места, где веками собирались старейшины. Новый маршрут позволит жителям и гостям республики прикоснуться к подлинной истории наших гор", - отметил глава района.

В рамках программы социально-экономического развития горных территорий региона в Веденском районе запланировано 156 инвестиционных проектов на общую сумму 1 млрд 495 млн рублей с созданием 848 рабочих мест. Кроме того, уже реализовано 70 проектов на 767 млн рублей и созданы 334 рабочих места.