Самолет с главой Минсельхоза ФРГ вернулся из-за технического дефекта

Возникли проблемы с показателями горючего, сообщило агентство DPA

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Череда неисправностей правительственных лайнеров продолжает вносить коррективы в планы германских министров. Как сообщило агентство DPA, самолет Global 5000 с главой Минсельхоза Алоисом Райнером на борту был вынужден вернуться обратно в ФРГ из-за технического дефекта.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и отечества намеревался отправиться 17 ноября в США. В полете правительственный лайнер Global 5000 находился около двух часов, когда пилоты "по техническим причинам" приняли решение вернуться обратно, поскольку возникли проблемы с показателями горючего. Самолет совершил посадку в аэропорту Кёльн/Бонн.

Райнер полетит в Вашингтон 18 ноября регулярным рейсом. Изначально он планировал посетить и штат Небраску, но из-за переноса вылета визит туда отменяется.

В прошлом германские министры не раз были вынуждены вносить коррективы в планы своих зарубежных поездок из-за дефектов в правительственных самолетах. В начале ноябре коллеге Райнера по кабмину, главе МИД Йоханну Вадефулю пришлось отправиться в Колумбию также рейсовым самолетом из-за поломки лайнера.