В Петербурге эксперты обсудят историю территориального устройства России

Организаторами конференции стали Музей политической истории России, Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Институт российской истории Российской академии наук и Российская национальная библиотека

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Более 50 историков, географов, юристов, политологов, архивистов и музеологов со всей России соберутся в Петербурге на Всероссийской научной конференции, посвященной истории административно-территориального устройства страны с XVI века и до наших дней, рассказал на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Музея политической истории России, доктор философских наук Сергей Рыбаков. Мероприятие пройдет 18 и 19 ноября, в дни 250-летия губернской реформы Екатерины Великой.

"Во многом мы живем при том административно-территориальном устройстве, основы которого были заложены тогда, в XVIII веке. На этом длинном пути происходило очень много различных изменений. <…> Есть очень много исследователей, которые готовы выступить с очень интересными докладами на тему, как это происходило, посмотреть на прошлое, извлечь из него какие-то уроки, проанализировать настоящее и, может быть, поговорить и о будущем", - сказал Рыбаков.

На конференции "Административно-территориальное устройство России: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития" будут рассмотрены доклады по таким темам, как "Природные и исторические предпосылки барьерности и контактности межрегиональных границ в России: на примере Костромской области", "История административно-территориального деления русского города XVIII - начала XX в.", "Бахмут как центр провинции в составе Азовской (Воронежской) губернии в 1719-1765 годы: перипетии административной истории", "Выбор столичного города Волынской губернии в российской административной практике первой половины XIX века". и множество других докладов по вопросам, не теряющим актуальности и в наше время.

Организаторами конференции являются Музей политической истории России, Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Институт российской истории Российской академии наук, Российская национальная библиотека.

"Одна из главных целей нашей конференции - показать опыт по формированию административно-территориального деления России, показать, каким образом проходило реформирование в этой сфере. Конечно, и для фундаментальной науки это важно, но это имеет и в настоящее время большое прикладное значение, чтобы этот опыт был учтен в современности", - добавил директор Санкт-Петербургского института истории РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Алексей Сиренов.