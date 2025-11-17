В Москве прогнозируют рекордно высокую температуру

В столице ожидается плюс 8-10 градусов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рекорд температуры может быть побит в Москве 18 ноября, прогнозируется 8-10 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заток теплого воздуха приведет к тому, что во вторник в Москве сильно повысится температура, она будет рекордно высокой. Ночью минимальная температура составит 3-5 градусов, на юге области - даже до плюс 6. А дневная температура будет в диапазоне 8-10 градусов, по области - до 12 градусов", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что самая высокая температура 18 ноября в Москве фиксировалась в 1940 году и составляла плюс 9,4 градуса.