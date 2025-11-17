Вильфанд: на всей территории России установилась теплая погода

В частности, в Красноярском крае температура почти на 15-16 градусов выше нормы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Теплая погода с температурами выше климатической нормы отмечается по всей территории России за исключением некоторых регионов ДФО. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны сейчас, исключая некоторые регионы Дальнего Востока, где трещат морозы, наблюдается супертеплая погода с температурами выше климатической нормы", - сказал он.

Такая ситуация связана с тем, что воздушные массы переносятся с юга Атлантики по южной периферии циклона над морями, которые омывают Россию. Это обуславливает невероятно высокие температуры. Так, в Красноярском крае температура почти на 15-16 градусов выше нормы, в течение всей недели ситуация сохранится. Рекорды температуры бьются на Урале, кроме того, они возможны и в центре европейской части страны.