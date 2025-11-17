Работники железных дорог Греции начали забастовку

Отменены многие маршруты движения поездов, сообщает телеканал ERT-news

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 18 ноября. /ТАСС/. Работники железных дорог Греции начали общенациональную суточную забастовку, требуя решения хронических проблем отрасли. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

Акцию проводят профсоюзы работников и машинистов компании Hellenic Train. Из-за забастовки отменены многие маршруты движения поездов, часть пассажиров планируется перевезти на конечные станции на автобусах. При этом профсоюзы заявили, что на время забастовки выделят необходимое количество сотрудников службы безопасности и обеспечат минимальное гарантированное обслуживание того небольшого количества составов, которые будут отправлены на маршруты.

Работники утверждают, что решение о забастовке является необходимым в связи с безразличием, которая железнодорожная компания проявила к решению серьезных и хронических проблем этого вида транспорта. Основные вопросы, поднимаемые профсоюзами, касаются задержек на маршрутах, проблем с подвижным составом, нехватки персонала. Профсоюзы ссылаются на опасные условия труда в машинных отделениях, недостаточное техническое обслуживание инфраструктуры и малое число крайне важных специалистов. Они также отмечают, что нехватка персонала приводит к интенсификации работы, изнурительному графику, который, по их мнению, ставит под угрозу безопасность работников и пассажиров.

Железнодорожники также выступают против увольнений персонала, которые были проведены администрацией Hellenic Train, требуют их немедленной отмены и найма новых сотрудников. Кроме того, профсоюзы добиваются принятия мер по защите здоровья и безопасности работников.