Эксперт Жадаев счел излишним введение строгого дресс-кода для учителей

Замдиректора Института реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Государственного университета просвещения указал, что федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" не устанавливает требования к внешнему виду педагога

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Введение регламента о строгом дресс-коде учителей абсолютно излишне, так как учителя самостоятельно должны ответственно относиться к своему влиянию на учеников. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Института реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Государственного университета просвещения Дмитрий Жадаев.

"Педагоги изначально осознают степень своего влияния на учеников, поэтому введение дополнительного регламента или строгого дресс-кода совершенно излишне", - ответил он на вопрос ТАСС о необходимости введения обязательного дресс-кода для учителей.

Жадаев также отметил, что федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" не устанавливает требования к внешнему виду педагога. Однако образовательные организации имеют право самостоятельно вводить дресс-код, утверждая его в локальных нормативных актах.

"Это позволяет каждой школе определять оптимальную форму одежды для учителей", - уточнил эксперт.