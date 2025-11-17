Историк Малышева: отказ от осуждения вермахта - ошибка Нюрнбергского трибунала

Такая ситуация уводила от правды и давала возможность пересмотра характера войны и тем самым умаления роли СССР, отметила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Отказ от осуждения вермахта Нюрнбергским трибуналом позволил в дальнейшей историографии создать образ невиновных немецких солдат, уравняв их с советскими гражданами и умалив этим роль Советского Союза в победе над нацизмом. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Нюрнберг, сосредоточив свое обвинение исключительно на СС, не рассматривал преступными действия вооруженных сил Германии - вермахта. Подобное положение, что все преступления лежат на СС, а вермахт белый, пушистый и ни в чем не виноват, а к его солдатам возможно сочувствие - было очень активно еще в 1990-х годах, причем не только в общественно-политическом, но и в научном дискурсе. Подобная фальсификация позволяла ставить знак равенства между советским народом и солдатами Германии, что уводило нас от правды и давало возможность пересмотра характера войны и тем самым умаления роли Советского Союза", - сказала она, отвечая на вопрос о незавершенности Нюрнбергского трибунала.

"То есть незавершенность Нюрнберга с точки зрения фиксации деяний военнослужащих немецкой армии как преступных и непривлечение их к ответственности спустя столько лет дало возможность использовать это для решения геополитических задач и умаления роли Советского Союза и Красной армии в победе над нацизмом", - заключила Малышева.

Полный текст интервью будет опубликован 20 ноября в 08:00 мск.