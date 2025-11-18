ЛДПР предложила сделать бесплатной парковку для многодетных по всей России

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что у многодетных семей и так существенные расходы на одежду, питание и образование детей, а также на услуги ЖКХ и транспорт

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий предоставление права на бесплатную парковку на всех платных парковках в России для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В частности, запрещается взимать плату за пользование платной парковкой в отношении одного транспортного средства, находящегося в собственности одного из родителей многодетной семьи. Порядок предоставления льготы будет определен правительством.

"Мы видим хороший опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где многодетные граждане могут использовать городские парковочные места, не заплатив ни рубля, но, к сожалению, в большинстве субъектов страны подобные льготы отсутствуют. Число многодетных семей в России уже превысило 2,5 миллиона, большая часть из них живет далеко за пределами столицы и города на Неве. Если мы действительно хотим укреплять институт семьи, то ситуацию нужно менять", - сказал ТАСС Слуцкий.

Он отметил, что у многодетных семей существенные расходы на одежду, питание и образование детей, а также на коммунальные услуги и транспорт. "В этих, мягко говоря, стесненных условиях, им ко всему прочему приходится сталкиваться с расходами, которых легко можно было бы избежать. Один из них - оплата парковки", - добавил лидер ЛДПР.