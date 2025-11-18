Историк Малышева: непризнание культурного геноцида привело к его допустимости

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации подчеркнула, что отказ Нюрнбергского трибунала от признания этого понятия является одним из признаков его незавершенности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Отказ Нюрнбергского трибунала от признания понятия культурного геноцида сделал допустимым в международном правовом поле происходящую сейчас дискредитацию русского языка и уничтожение памятников культуры. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Мы говорим о том, что Нюрнбергом не был признан культурный геноцид. А сегодня именно непризнание им культурного геноцида выводит из правового поля международного осуждения, например, дискредитацию русского языка, уничтожение памятников культуры и искусства и вообще стирает все действия, которые проходят в отношении историко-культурной составляющей. Все это рассматривается исключительно как визуальная деструкция, но это имеет глубочайшие национальные последствия, ведь речь идет о разрушении государственности и об уничтожении суверенитета", - сказала она, отвечая на вопрос о незавершенности Нюрнбергского трибунала.

"Непризнание этого факта - это тоже незавершенность Нюрнберга", - добавила историк.

