Участники проекта ТехноГТО сдали нормативы более 100 тыс. раз

Среди самых популярных направлений оказались "Применение беспилотников", "Кибербезопасность" и "Блогинг"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. участников проекта технологической грамотности ТехноГТО успешно выполнили нормативы онлайн и получили бронзовые и серебряные цифровые значки. Количество сданных нормативов превысило 100 тыс., сообщил ТАСС проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

"Проект ТехноГТО преодолел важный рубеж - нормативы, созданные для проверки и повышения технологической грамотности, сдали свыше 100 тыс. раз. Больше 3,5 тыс. человек показали широкий кругозор в разных технологических направлениях, успешно сдали по несколько онлайн-нормативов и заработали бронзовые и серебряные цифровые значки. С октября по декабрь в 30 регионах России проходят очные сдачи нормативов на золотые значки, и мы видим, как растет интерес участников к проекту. Золотой значок ТехноГТО не только доказывает высокую технограмотность человека, но и может принести столь важные дополнительные баллы при поступлении в университеты", - подчеркнул Земцов.

Комплекс состоит из 12 онлайн-нормативов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, технологиям космоса, электронике, цифровой навигации, фактчекингу и другим сферам. Все задания максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Проект позволяет каждому желающему проверить и повысить свою грамотность в современных технологических направлениях. Он является частью Национальной технологической олимпиады и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей", Движением Первых и НИУ ВШЭ.

Среди самых популярных направлений для сдачи нормативов оказались "Применение беспилотников" - он сдан более 16,5 тыс. раз, "Кибербезопасность" и "Блогинг" - каждый сдан более 11,8 тыс. раз. Свыше 400 пользователей набрали на онлайн-сдаче максимальные 100 баллов, больше 3,8 тыс. участников получают в тестах 90 и больше баллов. Каждый четвертый участник преодолевает планку в 70 баллов - то есть успешно сдает нормативы.

Цифровые значки

Сдавая нормативы ТехноГТО на первом онлайн-этапе, участники зарабатывают цифровые значки: за три успешно пройденных теста - бронзовый, за пять - серебряный и допуск к сдаче очных нормативов на золотой значок. На втором этапе - очном - участникам предлагается выполнить кейсовые задания на площадках ТехноГТО, которые открыты в 30 регионах. От Петропавловска-Камчатского до Донецка нормативы принимают на базе вузов, школ, кванториумов и других образовательных центров.

"Технологическая грамотность становится важным фактором успеха в современном мире, позволяя человеку уверенно ориентироваться в цифровой среде, эффективно пользоваться устройствами и сервисами, анализировать и критически оценивать получаемую информацию. В сдачу нормативов ТехноГТО включилось множество участников со всей страны, которые демонстрируют высокий уровень знаний и готовность непрерывно обучаться. Уже в приемной кампании 2026 года лучшие участники проекта, заработавшие золотые значки ТехноГТО, смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты", - разъяснил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия - страна возможностей" Михаил Гусев.

Нормативы ТехноГТО

ТехноГТО - комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. В 2025-2026 учебном году комплекс ТехноГТО включен в приказ Министерства просвещения об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов - благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

Нормативы ТехноГТО в 2025 году: "Кибербезопасность", "Применение беспилотников", "Принятие решений на основе данных", "Электроника дома", "Цифровая навигация", "Блогинг", "Фактчекинг", "Цифровое моделирование и производство", "Технологии игр", "Технологии связи", "Технологии космоса. Реактивное движение", "Искусственный интеллект".