Госдума выделит 280 млн рублей на экспертные работы на 2026 год

ГД планирует изучать темы поддержки отцовства, формирования патриотических установок у дошкольников и иные вопросы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума планирует заказать научные исследования на 2026 год на сумму 280 млн рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

По данным издания, Госдума планирует изучать темы поддержки отцовства, формирования патриотических установок у дошкольников и другие. В программу научно-экспертных исследований всего включены 29 работ. Объем финансирования на исследования в 2026 году составит 280 млн рублей.

Отмечается, что научные исследования заказали 12 думских комитетов из 32. Больше всего исследований запросил комитет по молодежной политике.

Из думских фракций научно-экспертные работы заказали ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди". "Единая Россия" исследования заказывать не стала.