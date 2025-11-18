Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за плохой уборки дорог

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Прокурор Новосибирска внес представление мэру города Максиму Кудрявцеву в связи с ненадлежащим содержанием улиц в зимний период. Об этом сообщила облпрокуратура.

Установлено, что после обильных снегопадов, спустя отведенное на устранение последствий время, на 57 участках дорог оставались снег и лед, толщина снежного покрова в ходе проверок превышала 5 см. В связи с ненадлежащим содержанием улично-дорожной сети прокуроры внесли 22 представления руководителям администраций и подведомственных дорожно-эксплуатационных учреждений, в отношении 8 должностных лиц дорожных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).

"В связи с недостаточным контролем за деятельностью администраций районов и департамента дорожно-благоустроительного комплекса прокурор города внес представление мэру Новосибирска", - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.