В Красноярске на проект мусоросортировочного комплекса выделят 60 млн рублей

Субсидию выделят из краевого бюджета

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Субсидию в размере 60 млн рублей выделят из краевого бюджета в 2026 году на проектировку мусоросортировочного комплекса в Красноярске с мощностью более 550 тыс. тонн отходов в год, говорится в ответе министерства экологии региона на запрос ТАСС.

"АО "Автоспецбаза" предусмотрена субсидия на разработку проектной документации в 2026 году в целях строительства объекта капитального строительства "Мусоросортировочный комплекс и объект компостирования акционерного общества "Автоспецбаза" в размере 60 млн рублей", - говорится в документе за подписью министра Владимира Часовитина.

По данным министерства, комплекс должен будет обрабатывать не менее 553 тыс. тонн отходов в год и обезвреживать путем компостирования не менее 181,3 тыс. тонн отходов. Согласно документам к проекту бюджета края на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, комплекс обеспечит 100-процентную сортировку ежегодно образуемых ТКО в границах Красноярской агломерации.

В министерстве напомнили, что, согласно указу президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития РФ", к 2030 году поручено сформировать экономику замкнутого цикла, обеспечивающую сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

По данным министерства, в первом полугодии 2025 года в крае образовалось 420,9 тыс. тонн отходов, количество ТКО, обработанных на мусоросортировочном комплексе компании "Росттех", составило около 233 тыс. тонн.