Минтранс ожидает возвращения беспилотного такси в Москву уже в 2026 году

Последние тесты и пассажирские рейсы проходили на территориях "Сириуса" и Иннополиса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Легковые беспилотники готовы вернуться в столицу, возможность заказать беспилотное такси в Москве ожидается уже в 2026 году, сообщили ТАСС в Минтрансе РФ в преддверии форума и выставки "Транспорт России".

В министерстве отметили, что легковые беспилотники и такси некоторое время перевозили пассажиров в Москве, но позже было решено отложить их массовый выход в мегаполис, чтобы отработать все сценарии в более контролируемых условиях. Так, последние тесты и пассажирские рейсы проходили в ограниченных зонах - на территории "Сириуса" и Иннополиса.

"За это время накоплены данные, отработаны сценарии, а переход на современные нейросетевые алгоритмы существенно улучшил поведение системы в редких, пограничных ситуациях. В результате легковые беспилотники готовы вернуться в столицу: возможность заказать беспилотное такси в Москве ожидается уже в следующем году", - подчеркнули в Минтрансе.

Там также добавили, что в настоящий момент высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) подключаются к единой системе идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Как уточнили в министерстве, это позволит объективно оценивать уровень развития технологий.

Помимо количественных данных о пробеге беспилотных грузовиков, государству и обществу станут доступны качественные показатели, а именно безаварийный километраж и расстояние, пройденное в полностью автономном режиме без перехвата руля оператором.

