Вильфанд: до конца недели температура на юге России составит 19-23 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Температурный фон на юге европейской России превысит норму на 8 градусов, до конца недели значения будут в диапазоне от 19 до 23 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Просто расчудесная погода прогнозируется на юге европейской России в ближайшие дни. И в Краснодарском крае, и в Крыму, и на Ставрополье дневная температура составит 19-23 градуса до конца недели", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что погода будет ясной и солнечной. Температура превысит норму на 8 градусов.