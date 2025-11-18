Во Владивостоке резидент СПВ открыл детскую горнолыжную школу

В проект инвестировано более 90 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) открыл детскую горнолыжную школу в столице Приморья, в проект инвестировано более 90 млн рублей, создано 89 рабочих мест. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Йети парк" в статусе резидента Свободного порта (СПВ) открыла детскую горнолыжную школу. В рамках проекта построены учебные горнолыжные трассы, установлены подъемники, приобретено оборудование и спортивный инвентарь, а также создана инфраструктура для круглогодичного функционирования школы. В здании размещены раздевалки, тренерские, помещения для хранения спортинвентаря, комнаты отдыха и игровые. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект инвестировано более 90 млн рублей, создано 89 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что созданные трассы и помещения смогут использоваться всесезонно, в том числе для тренировок на роликовых коньках, скейтбордах и горных велосипедах.

Компания стала резидентом СПВ в 2017 году, начала реализацию проекта в 2019-м и полностью ввела его в эксплуатацию в 2025 году.

По словам директора компании "Йети парк" Александра Сорокина, созданная инфраструктура позволит обучать детей от 3 лет. В рамках проекта будут проводиться тренировки, спортивные соревнования и сборы. "Кроме того, мы планируем организовать спортивный детский лагерь, проводить фестивали, а также оказывать услуги ремонта, хранения, консервации спортивного инвентаря, предоставлять в аренду помещения", - рассказал он.

Директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев отметил, что для устойчивого развития спорта и туризма в регионе важно не только строить новую инфраструктуру, но и делать ее максимально доступной, особенно для подрастающего поколения. "Этой задаче полностью отвечает проект компании "Йети парк". Резиденты СПВ реализуют комплексные проекты, направленные на развитие новых видов спорта в регионе. Так, во Владивостоке открыт первый в округе керлинг-центр, ставший культурной, спортивной и социальной площадкой для местных жителей. А в Артеме - автоспортивный комплекс, не имеющий аналогов на Дальнем Востоке, в рамках которого создана школа картинга", - указал он.