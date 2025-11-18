ООН: страны должны внедрить регулирование ИИ в национальные законодательства

Сегодня ключевую роль в развитии искусственного интеллекта играет частный сектор, который тоже нуждается в регулировании на законодательном уровне, отметил заместитель генсека ООН, специальный посланник по цифровым технологиям Амандип Гилл

АБУ-ДАБИ, 18 ноября. /ТАСС/. Правительства должны внедрить в национальные законодательства инструменты регулирования искусственного интеллекта, выработанные на основе существующих норм международного права. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель генерального секретаря ООН, специальный посланник по цифровым технологиям Амандип Гилл.

"У нас уже есть достаточное количество международных правовых актов, которые могут служить прочной основой для регулирования искусственного интеллекта. Сейчас необходимо, чтобы правительства применили эти принципы в своих внутренних законах и государственных институтах, а частный сектор взял на себя большую ответственность, был более подотчетным и прозрачным в том, как он разрабатывает и внедряет эту технологию", - сказал представитель всемирной организации. Он принимал участие в энергетической конференции ADIPEC, которая прошла в Абу-Даби.

Гилл подчеркнул, что сегодня ключевую роль в развитии искусственного интеллекта играет частный сектор, который также нуждается в регулировании на законодательном уровне. При этом заместитель генерального секретаря выступил против введения жестких международных мер контроля, аналогичных существующим механизмам в сфере ядерной энергетики.

"Большая часть разработок в области ядерной энергетики происходит в государственном секторе под контролем суверенных правительств. В случае с искусственным интеллектом все обстоит иначе. Например, существует активное сообщество открытого исходного кода. Очень мощные модели доступны на Hugging Face, GitHub и других платформах. Частный сектор играет ключевую роль, поэтому отдельные точки контроля отличаются друг от друга", - добавил он.

По словам представителя ООН, устойчивое развитие искусственного интеллекта требует сотрудничества между государственными институтами и частными компаниями. Гилл отметил, что взаимодействие особенно важно в контексте преодоления технологического разрыва, а также укрепления доверия со стороны пользователей и разработчиков за счет внедрения ответственных инновационных практик.