Новую рекреационную зону Приморского океанариума откроют к 1 июня 2026 года

Площадка посвящена палеонтологии, сообщила директор Ольга Шевченко

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Открытие новой рекреационной зоны, посвященной палеонтологии, запланировано на территории Приморского океанариума ко Дню защиты детей. Об этом ТАСС сообщила директор Приморского океанариума Ольга Шевченко.

"У Приморского океанариума огромная территория, совершенно бесплатная для жителей и гостей Владивостока, о которой мы бережно заботимся. И мы делаем все для того, чтобы она была не только красивой, но и познавательной. В будущем году у нас открывается уникальная рекреационная площадка с палеонтологическим уклоном, где можно будет узнать о древних животных, когда-то населявших эту часть Приморья. Надеюсь, наши посетители получат удовольствие во время прогулок по этой территории и узнают много нового", - рассказала она.

Шевченко отметила, что открытие площадки намечено ко Дню защиты детей - 1 июня 2026 года.