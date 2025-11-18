В Бурятии ко Дню матери многодетным семьям выдают продуктовые карты лояльности

Карты дают скидку в 50% на покупку в местной торговой сети

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. Спецпроект по поддержке многодетных семей запущен в Бурятии ко Дню матери, который будет отмечаться 30 ноября. Обратившимся в клиентскую службу управления социальной защиты населения по городу Улан-Удэ выдают карты лояльности со скидкой до 50% на покупку в местной торговой сети, сообщила ТАСС министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

"Началась совместная акция управления социальной защиты населения по городу Улан-Удэ и ТК "Титан". Уже выдано более 600 таких карт многодетным семьям. Среди тех, кто уже стал обладателем карты лояльности, - не только жители столицы Бурятии, но и семьи из районов республики", - сообщила Быкова.

Это разовая акция ко Дню матери, скидочную карту можно использовать в любое время, она бессрочная. Также будет действовать возврат 3% кешбэком с каждой покупки, которым можно покрыть всю стоимость товаров.

В Бурятии живут 26 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются около 90 тыс. детей в возрасте от 3 лет и старше. Для таких семей в регионе действует пакет мер поддержки, в том числе - возможность на льготных условиях приобретать недвижимость и земельные участки. Порядка 1,1 тыс. предприятий региона внедрили корпоративный демографический стандарт для реализации регионального плана повышения рождаемости.

Ранее сообщалось, День матери в России набирает популярность. Из исследования Ozon, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, следует, что 43% опрошенных стали отмечать его за последние пару лет. Россияне считают, что День матери - важный повод для укрепления семейных отношений.