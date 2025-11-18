Эксперт Тутельян рассказал о резервуарах для антибиотикорезистентных бактерий

Ими могут стать сельскохозяйственные животные, сырье и пищевая продукция, отметил заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные животные, сырье и пищевая продукция могут становиться резервуаром для накопления устойчивых к антимикробным препаратам бактерий и являться вектором их распространения. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Алексей Тутельян.

"Научные данные убедительно доказывают, что сельскохозяйственные животные, продовольственное сырье и пищевая продукция могут выступать в качестве резервуара накопления антибиотикорезистентных бактерий и вектором их распространения, что оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Среди сельскохозяйственных животных часто применяются те же антибиотики, что и при лечении людей. Причем не для лечения животных, а в качестве кормовых добавок и стимуляторов роста", - сказал он.

Эксперт рассказал, что ситуация приводит к тому, что остаточные количества антибиотиков через продовольственное сырье и объекты окружающей среды попадают в организм человека, вызывая новый виток стимуляции резистентности. "И это не считая того пула резистентных микроорганизмов, которые попали к нам непосредственно из пищи", - уточнил он.

Однако, по его словам, в РФ функционирует жесткая система госконтроля за возможными загрязнителями пищевой продукции, в том числе микробами. Он осуществляется на всех этапах создания пищевого продукта: начиная от кормов сельскохозяйственных животных и заканчивая готовой продукцией, находящейся на прилавках магазинов. Учреждения Роспотребнадзора также ведут контроль готовой продукции.

Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит в этом году с 17 по 23 ноября. Ее цель в повышении осведомленности населения о проблемах антибиотикорезистентности и грамотности в вопросе приема антибиотиков.