Семьи пропавших без вести участников СВО с Камчатки будут получать выплату

Размер единовременной выплаты составит 1 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Семьи военнослужащих с Камчатки, пропавших без вести и впоследствии признанных погибшими по решению суда, будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Такое решение принято по инициативе главы региона Владимира Солодова, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Считаю несправедливым, что семьи военнослужащих, которые сначала числятся пропавшими без вести, а затем признаны умершими, не получали положенные выплаты. Необходимые изменения в законодательство по моему поручению уже приняты", - цитирует пресс-служба слова главы региона Владимира Солодова.

Уточняется, что ранее получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей могли только семьи погибших участников специальной военной операции. Теперь этой мерой поддержки смогут воспользоваться и семьи пропавших без вести участников СВО, которые впоследствии признанны погибшими.