DM: британским военным запретили говорить о работе в машине

Меру объяснили тем, что Китай может получить секретную информацию с помощью прослушивающих устройств, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим обсуждать профессиональные вопросы внутри служебных автомобилей из-за опасений, что Китай может получить секретную информацию с помощью прослушивающих устройств. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, наклейки с предупреждениями о возможной прослушке размещены на приборных панелях служебных автомобилей, используемых для перевозки военных и военной техники. На предупреждениях указано: "Избегайте разговоров об информации ОФИЦИАЛЬНОГО [характера] в машине".

6 февраля газета The Sun писала, что Минобороны Великобритании запретило своим сотрудникам обсуждать рабочие вопросы за рулем электромобилей производства КНР из-за опасений правительства, что такие автомашины, произведенные в Китае, могут быть использованы для слежки за британскими гражданами.