Таиланд депортировал россиянина за нарушение режима пребывания

На момент задержания полицией Роман Борисов нелегально находился в королевстве более двух лет

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 18 ноября. /ТАСС/. Таиланд депортировал россиянина в РФ за нарушение иммиграционного законодательства королевства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в иммиграционной полиции.

"Россиянин Роман Борисов был депортирован сегодня утром из Таиланда в Россию рейсом Бангкок-Москва", - сказал представитель ведомства.

Борисов был задержан и помещен в августе 2025 года в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. В момент задержания у него отсутствовал паспорт, а срок нелегального пребывания в стране составлял около двух лет. Российские волонтеры связались с близкими россиянина, чтобы приобрести билет на родину и оплатить сбор за доставку заключенного в столичный аэропорт Суваннапхум, а также купили ему теплые вещи.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин ранее сообщил ТАСС, что порядка 100 граждан РФ в течение этого года были депортированы из Таиланда в Россию за различные нарушения местного законодательства. Он назвал этот показатель "достаточно тревожным, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек". Ильин обратил внимание посещающих страну на то, что иммиграционные власти королевства стали намного серьезнее подходить к фактам нарушения сроков пребывания. По словам российского дипломата, фиксируется большое число случаев, когда граждан РФ не допускают в Таиланд на основании того, что, по мнению таиландских властей, они проживают в королевстве, не являясь туристами, для которых и предназначен безвизовый въезд.

Таиландская иммиграционная полиция ранее депортировала в РФ россиянку Эрику Владыко, срок разрешенного пребывания которой истек 22 сентября, что в итоге привело к ее задержанию. Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа. Такая услуга доступна в любом офисе иммиграционной полиции и обойдется в 1,9 тыс. батов ($60). Далее туристу придется покинуть Таиланд, чтобы не стать нарушителем.