На Сахалине хотят ввести поддержку для добровольцев, защищающих важные объекты

Речь идет о дополнительных региональных социальных гарантиях

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области рассмотрят вопрос о дополнительных социальных гарантиях для добровольцев, которые будут защищать критически важные объекты региона. Об этом ТАСС сообщили в Сахалинской областной думе.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал закон о привлечении граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Российские регионы уже начали набирать добровольцев в подразделения, которые будут защищать такие объекты.

"После принятия <...> подзаконных актов и с учетом их положений будут рассмотрены вопросы об их реализации на территории Сахалинской области, в том числе вопросы о возможности установления дополнительных региональных социальных гарантий для указанной категории граждан", - проинформировали в думе.

Законом установлено, что на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, в случае направления их на спецсборы для защиты критически важных объектов распространяются права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для призванных на военные сборы и проходящих такие сборы.