Часть выручки с алкоголя и табака хотят направлять на помощь зависимым

Бюджетов системы здравоохранения не хватает на реабилитационные программы, связанные с последствиями алкоголизма, курения и наркомании, отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести сбор в размере 3% с производителей и импортеров алкоголя и табака, средства с которого будут направляться на помощь зависимым. Документ есть в распоряжении ТАСС. С этим предложением Даванков выступил в июне.

По словам депутата, бюджетов системы здравоохранения не хватает на реабилитационные программы, связанные с последствиями алкоголизма, курения и наркомании.

"Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию - так называемый сбор совести в размере 3% от их выручки. "Сбор совести" должен стать целевым налогом на прибыль отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости, с направлением средств на преодоление этих самых зависимостей", - отмечается в письме.

Автор запроса подчеркнул, что при суммарном годовом обороте алкогольного и табачного рынков в несколько триллионов рублей такой сбор позволит аккумулировать десятки миллиардов рублей ежегодно на лечение и профилактику зависимостей.

"Для эффективного администрирования "сбора совести" и целевого использования его средств необходимо создать специальную структуру - либо государственный целевой фонд, либо публично-правовую компанию (ППК), аналогичную тем, что уже применяются в других отраслях, например, в индустрии азартных игр", - говорится в документе.