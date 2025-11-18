Ректор Гнесинки назвал самые популярные направления академии

Ими стали вокальные программы, отметил Александр Рыжинский

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вокальные направления остаются самыми востребованными среди абитуриентов Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ректор академии Александр Рыжинский.

"Если считать те направления, которые наиболее востребованы у абитуриентов, то таковыми являются, естественно, вокальные программы: эстрадно-джазовое пение, академический вокал, сольное народное пение, а также артист мюзикла", - сказал он.

По его словам, среди инструментальных факультетов наибольшей популярностью пользуется обучение игре на фортепиано.