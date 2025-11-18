На торги выставили права требования на 3,3 млн рублей к телеведущему Майорову

Журналист в вышестоящих судебных инстанциях обжаловал решения о привлечении его к солидарной ответственности перед кредиторами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "ИВД Кино" в рамках процедуры банкротства выставило на торги исключительные права требования на общую сумму 3,3 млн рублей к своему создателю - известному российскому журналисту и телеведущему Сергею Майорову, который продюссировал сериал "Пока цветет папоротник". Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах гражданского дела.

"Право требования (дебиторская задолженность) к Майорову Сергею Анатольевичу в размере 3 355 410,25 рублей", - говорится в документах.

В 2024 году ООО "ИВД Кино" в лице конкурсного управляющего подало в Щелковский городской суд Московской области гражданский иск, в том числе к одному из трех поручителей Сергею Майорову о взыскании частично неисполненного обязательства по кредитному договору. В обоснование требований истец указал, что между ООО КБ "Синко-Банк" и ООО "ИВД ДОК" в конце 2013 года был заключен кредитный договор по условиям которого банк предоставил обществу кредит в размере 1 млн долларов США на срок до конца декабря 2016 года. Также в 2014 году между банком и "ИВД ДОК" был заключен кредитный договор на сумму 21 млн рублей до 2016 года.

В связи с неисполнением "ИВД ДОК" обязательств по кредитным договорам перед КБ "Синко-Банк" кредитор обратился за защитой своих прав к должнику и поручителям в Мещанский суд Москвы, решением которого в июле 2017 года солидарно была взыскана задолженность в размере почти 30 млн рублей. Позднее Арбитражный суд Москвы признал ООО "ИВД Кино" несостоятельным (банкротом), а конкурсным кредитором в деле о банкротстве стал КБ "Синко-Банк", заявивший требования на сумму 301 876 547,89 рублей. В ходе конкурсного производства в отношении "ИВД Кино" была частично погашена задолженность перед конкурсным кредитором в размере почти 30 млн рублей.

Многократный лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ, автор и ведущий ТВ-программ Сергей Майоров в вышестоящих судебных инстанциях обжаловал решения о привлечении его к солидарной ответственности перед кредиторами. Однако ему не удалось избежать долгов, которые конкурсный управляющий ООО "ИВД Кино" в настоящее время решил реализовать через торги по долгам к нему и исключительным правам на продукцию ООО "ИВД Кино".